МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В СИРИЮ

Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр обороны Республики Абхазия генерал-полковник Владимир Ануа прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.

В рамках визита запланированы встречи с руководством Министерства обороны Сирии для обсуждения вопросов развития двухстороннего сотрудничества оборонных ведомств двух стран и другие официальные мероприятия.