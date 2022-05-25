МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПРИБЫЛ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В СИРИЮ
Новости Среда, 25 мая 2022 19:47
Сухум. 25 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр обороны Республики Абхазия генерал-полковник Владимир Ануа прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику.
В рамках визита запланированы встречи с руководством Министерства обороны Сирии для обсуждения вопросов развития двухстороннего сотрудничества оборонных ведомств двух стран и другие официальные мероприятия.
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