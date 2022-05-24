 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ОПЯТЬ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

Новости Вторник, 24 мая 2022 16:22
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ОПЯТЬ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Представитель   РОО «Абхазское народное движение» Михаил Сангулия избран членом Общественной палаты РА. За кандидатуру Сангулия проголосовали 18 человек.

Повторное голосование проводилось в связи с тем, что на выборах, проходивших  20 мая  2022 г., два  кандидата на избрание  в состав Общественной палаты  набрали  равное  количество голосов.

Досрочные выборы в Общественную палату  проводились  в связи с избранием Эрика Рштуни  депутатом Парламента и выходом Надежды  Венедиктовой  из  состава  Общественной палаты  по собственному желанию.

На их место в Общественную палату избраны Астамур Ахба и  Михаил Сангулия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 24 мая 2022 16:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МОСКВЕ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.