ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ОПЯТЬ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Представитель РОО «Абхазское народное движение» Михаил Сангулия избран членом Общественной палаты РА. За кандидатуру Сангулия проголосовали 18 человек.
Повторное голосование проводилось в связи с тем, что на выборах, проходивших 20 мая 2022 г., два кандидата на избрание в состав Общественной палаты набрали равное количество голосов.
Досрочные выборы в Общественную палату проводились в связи с избранием Эрика Рштуни депутатом Парламента и выходом Надежды Венедиктовой из состава Общественной палаты по собственному желанию.
На их место в Общественную палату избраны Астамур Ахба и Михаил Сангулия.
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