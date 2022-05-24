ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ОПЯТЬ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

Повторное голосование проводилось в связи с тем, что на выборах, проходивших 20 мая 2022 г., два кандидата на избрание в состав Общественной палаты набрали равное количество голосов.

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Представитель РОО «Абхазское народное движение» Михаил Сангулия избран членом Общественной палаты РА. За кандидатуру Сангулия проголосовали 18 человек.

Досрочные выборы в Общественную палату проводились в связи с избранием Эрика Рштуни депутатом Парламента и выходом Надежды Венедиктовой из состава Общественной палаты по собственному желанию.

На их место в Общественную палату избраны Астамур Ахба и Михаил Сангулия.