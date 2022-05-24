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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

Новости Вторник, 24 мая 2022 16:10
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В МОСКВЕ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. В среду, 25 мая, в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоится расширенное заседание Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками по вопросу упрощения режима пересечения абхазо-российской государственной границы.

В расширенном заседании примут участие депутаты Парламента Республики Абхазия, депутаты Государственной Думы, представители абхазских и российских профильных ведомств.

По итогам мероприятия предполагается утверждение «дорожной карты», реализация которой позволит упростить режим пересечения абхазо-российской государственной границы.

Расширенное заседание состоится по инициативе абхазской стороны.

Об этом сообщает Медиацентр МИД РА.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 24 мая 2022 16:16

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