В МОСКВЕ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ
Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. В среду, 25 мая, в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоится расширенное заседание Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками по вопросу упрощения режима пересечения абхазо-российской государственной границы.
В расширенном заседании примут участие депутаты Парламента Республики Абхазия, депутаты Государственной Думы, представители абхазских и российских профильных ведомств.
По итогам мероприятия предполагается утверждение «дорожной карты», реализация которой позволит упростить режим пересечения абхазо-российской государственной границы.
Расширенное заседание состоится по инициативе абхазской стороны.
Об этом сообщает Медиацентр МИД РА.
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