В МОСКВЕ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРОЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. В среду, 25 мая, в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоится расширенное заседание Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками по вопросу упрощения режима пересечения абхазо-российской государственной границы.