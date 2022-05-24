ТИМУР ДЖИНДЖОЛИЯ: ТАМ, ГДЕ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, УЛУЧШИЛОСЬ КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

«Люди начинают экономить электроэнергию. Потому что понимают, что за каждый потраченный киловатт/час им надо будет заплатить. На 30-35 %, а в некоторых местах и до 40 % упали нагрузки. Улучшилось качество электроснабжения. И аварийность существенно уменьшилась», – сказал начальник СУЭС Тимур Джинджолия в интервью АТ.

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжается установка приборов учета электроэнергии. На сегодняшний день шесть подстанций связаны со счетчиками. Благодаря этому данные об объеме потребляемой энергии передаются поставщику ежечасно. Кроме того, счетчик позволяет контролировать нагрузки, что немаловажно, и дистанционно обесточивать должников.

Новые счетчики уже установлены в нескольких районах города. В первую очередь там, где наблюдались большие нагрузки и происходили частые аварии.

«Глава Администрации Сухума Беслан Эшба выделил финансовые средства, на которые нами был установлен новый трансформатор по улице Эшба, 3-й проезд. Было смонтировано новое оборудование, что также существенно позволило нам улучшить качество электроснабжения людей, живущих в этом районе. Теперь начали проводить монтаж приборов учета на улице Семерджиева. Затем будем двигаться дальше. Если позволит ситуация и будут приобретены еще устройства, думаю, тысяч 2-3 мы еще установим до зимы», – рассказал начальник СУЭС.

В целом нагрузка на электросети снизилась. Однако проблема незаконной добычи криптовалюты по-прежнему остается актуальной. Майнинг-аппараты ставят в домах, в подвалах и на чердаках по несколько штук. И суммарно это дает большую нагрузку.

«Наши сети в силах обеспечить электроэнергией в туристический сезон, трансформаторные и линейные мощности это позволяют. Но проблема, возникшая несколько лет назад по незаконной добыче криптовалюты, приводит к частым авариям и выходу из строя нашего оборудования, частым возгораниям. В свете последних событий, то, что стоило рубль, уже стоит 2-2,50 р. Очень большое повышение цен на все комплектующие, на расходные материалы, начиная с топлива. С такими серьезными проблемами мы сегодня сталкиваемся. Приходится их решать. Наряду с этим текущие эксплуатационные проблемы – аварии, выход из строя кабелей, воздушных линий. Все это приходится нам решать параллельно со всем этим», – отметил Тимур Джинджолия.

Энергетики убеждены, что приборы учета будут способствовать укреплению платежной дисциплины. Кроме того, будет и меньше споров по поводу суммы оплаты, поскольку приборы сами фиксируют и передают данные.

«Обычно, когда мы приходим в район и начинаем установку прибора учета, всегда есть несколько человек, которые не хотят этого делать. Если человек не хочет, мы вынуждены тогда оставить его вообще без света. По-другому у нас не получится. У нас ведется баланс отпуска с головной подстанции, потом это сравнивается с расходом абонента, что нам позволяет выявлять хищения на местах. И естественно, вести с этим работу», – сказал Джинджолия.

Об этом сообщает сайт столицы.