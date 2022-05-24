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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 24 мая 2022 15:43
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева.

Гунба зачитал поздравительный адрес от президента Аслана Бжания:

«Уважаемый Алан Эдуардович,

Примите мои искренние поздравления в связи с официальным вступлением в должность президента Республики Южная Осетия.

Результаты выборов – это высокая оценка народа республики Вашей деятельности, его поддержка предложенного Вами курса.

Уверен, что Ваша деятельность на посту главы государства будет способствовать укреплению страны, росту благосостояния граждан.

Между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия установлены очень теплые отношения. Наши братские народы прошли с честью и достоинством через многие испытания.

Убежден, что под Вашим руководством наше межгосударственное сотрудничество будет углубляться, продолжится наращивание имеющегося потенциала на благо народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Алан Эдуардович, успехов в ответственной миссии и процветания Республике Южная Осетия».

***

В ходе официального визита Бадра Гунба посетил посольство Абхазии в Цхинвале где встретился с послом Абхазии в Южной Осетии Аланом Елбакиевым.

Алан Елбакиев рассказал вице-президенту о деятельности дипломатической миссии.

В свою очередь Бадра Гунба пожелал послу и его коллегам успехов в работе.

Бадра Гунба и Алан Елбакиев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух республик.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 24 мая 2022 15:53

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