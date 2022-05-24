АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

Примите мои искренние поздравления в связи с официальным вступлением в должность президента Республики Южная Осетия.

Результаты выборов – это высокая оценка народа республики Вашей деятельности, его поддержка предложенного Вами курса.

Уверен, что Ваша деятельность на посту главы государства будет способствовать укреплению страны, росту благосостояния граждан.

Между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия установлены очень теплые отношения. Наши братские народы прошли с честью и достоинством через многие испытания.

Убежден, что под Вашим руководством наше межгосударственное сотрудничество будет углубляться, продолжится наращивание имеющегося потенциала на благо народов наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Алан Эдуардович, успехов в ответственной миссии и процветания Республике Южная Осетия».

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В ходе официального визита Бадра Гунба посетил посольство Абхазии в Цхинвале где встретился с послом Абхазии в Южной Осетии Аланом Елбакиевым.

Алан Елбакиев рассказал вице-президенту о деятельности дипломатической миссии.

В свою очередь Бадра Гунба пожелал послу и его коллегам успехов в работе.

Бадра Гунба и Алан Елбакиев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух республик.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.