АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛАНА ГАГЛОЕВА С ВСТУПЛЕНИЕМ В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в инаугурации избранного президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева.
Гунба зачитал поздравительный адрес от президента Аслана Бжания:
«Уважаемый Алан Эдуардович,
Примите мои искренние поздравления в связи с официальным вступлением в должность президента Республики Южная Осетия.
Результаты выборов – это высокая оценка народа республики Вашей деятельности, его поддержка предложенного Вами курса.
Уверен, что Ваша деятельность на посту главы государства будет способствовать укреплению страны, росту благосостояния граждан.
Между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия установлены очень теплые отношения. Наши братские народы прошли с честью и достоинством через многие испытания.
Убежден, что под Вашим руководством наше межгосударственное сотрудничество будет углубляться, продолжится наращивание имеющегося потенциала на благо народов наших стран.
Желаю Вам, уважаемый Алан Эдуардович, успехов в ответственной миссии и процветания Республике Южная Осетия».
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В ходе официального визита Бадра Гунба посетил посольство Абхазии в Цхинвале где встретился с послом Абхазии в Южной Осетии Аланом Елбакиевым.
Алан Елбакиев рассказал вице-президенту о деятельности дипломатической миссии.
В свою очередь Бадра Гунба пожелал послу и его коллегам успехов в работе.
Бадра Гунба и Алан Елбакиев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух республик.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.
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