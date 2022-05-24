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АСТРАХАНСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ПРЕСЕЧЕНЫ ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 24 мая 2022 15:31
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АСТРАХАНСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ПРЕСЕЧЕНЫ ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Мобильной группой Астраханской таможни в Волгоградской области было остановлено грузовое автотранспортное средство тягач-автовоз, которое перемещало легковые автомобили, зарегистрированные на территории Республики Абхазия. Автотранспортные средства марок NISSAN FUGA, TOYOTA CROWN ATHLETE, TOYOTA CROWN, TOYOTA MARK X, в количестве 6 единиц, должны были быть доставлены  водителем тягача из г. Краснодара в г. Тольятти.

В ходе проверки документов, представленных водителем автовоза, выявлены признаки нарушения таможенного законодательства Евразийского экономического союза, в том числе нарушение условий временного ввоза иностранных транспортных средств. Автомобили были временно ввезены на территорию Российской Федерации с освобождением от уплаты таможенных платежей физическими лицами для личного использования и юридическими лицами  с целью использования для международных перевозок.

Порядок использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств установлен статьей 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и запрещает их передачу или пользование гражданам Российской Федерации без разрешения таможенных органов.

Согласно подпункта 2 пункта 4 статьи 275 ТК ЕАЭС, на таможенной территории ЕАЭС не допускается передача временно ввезенных транспортных средств международной перевозки иными лицами, в том числе в аренду (субаренду), за исключением: их передачи для технического обслуживания, ремонта и (или) хранения; их передачи в целях завершения операции перевозки путем вывоза с таможенной территории ЕАЭС транспортного средства международной перевозки.

Передача во владение или в пользование, продажа либо распоряжение ими иным способом в нарушение установленных ограничений на пользование и распоряжение такими транспортными средствами, образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст.16.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Все автомобили были изъяты сотрудниками Астраханской таможни и помещены на специализированную стоянку.

По  факту передачи во владение или в пользование, продажа либо распоряжение ими иным способом в нарушение установленных ограничений на пользование и распоряжение такими транспортными средствами возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч.1 и ч. 2 ст.16.24 КоАП РФ.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 24 мая 2022 15:38

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