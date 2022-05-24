АБАЗИНСКИЙ ДРАМТЕАТР И ТЕАТР ТАНЦА ПРОВЕДУТ ГАСТРОЛИ В АБХАЗИИ
Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Министерства культуры Республики Абхазия состоятся гастроли Государственного республиканского абазинского драматического театра со спектаклем «По следам махаджиров»:
24 мая 18:00 – Дом культуры г. Гудаута;
25 мая 17:00 – Дворец культуры им. Д. Гулиа г. Ткуарчал;
26 мая 18:00 – Дом культуры им. Р. Цвижба г. Очамчира;
27 мая 18:00 – Дом культуры г. Гагра;
28 мая 19:30 – Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба г. Сухум.
В рамках гастролей в Гудауте, Гагре и Сухуме выступит и Театр танца Госфилармонии КЧР «Меркурий»:
25 мая 17:00 – Дом культуры г. Гагра;
26 мая 19:00 – Дом культуры г. Гудаута;
28 мая 18:00 – Абхазская государственная филармония г. Сухум.
Вход свободный!
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