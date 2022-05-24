МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛИСТОВ

Проект осуществляется Фондом Хиблы Герзмава при поддержке президентского фонда культурных инициатив РФ. Генеральным партнером конкурса выступает Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Звезда мировой оперы Хибла Герзмава объявляет о запуске нового Международного конкурса вокалистов. С 1 июня заявку на участие в конкурсе смогут подать талантливые вокалисты и концертмейстеры из разных стран мира. Конкурс, инициированный и организованный всемирно известной оперной певицей, будет направлен на поддержку и развитие молодых талантливых исполнителей.

«Наш конкурс станет прекрасной стартовой площадкой для молодых дарований. Мы откроем победителям двери оперных театров, дадим им возможность сценических дебютов, поможем раскрыть их индивидуальность, музыкальный и артистический потенциал. Я бы хотела, чтобы новое поколение оперных артистов – артистов XXI века, – развивало лучшие традиции оперной культуры. Уверена, что благодаря талантливой молодежи этот вид искусства сможет обрести новое дыхание, новую популярность и, конечно, новую аудиторию», – говорит Хибла Герзмава.

Общий призовой фонд вокального конкурса составит более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона рублей будет вручено победителю Гран-при. Обладатель 1 премии среди вокалистов получит 1,5 млн. рублей, второй – 1 млн. рублей, третьей – 800 тысяч рублей.

Отдельно предусмотрены денежные премии для победителей среди концертмейстеров. Однако лауреаты получат не только ценные призы и памятные подарки, но и уникальную возможность уже в ближайшем сезоне дебютировать на одной из лучших оперных сцен России. Так, лауреатов конкурса готовы принять Большой театр России, Музыкальный театр имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко и «Геликон-опера».

Конкурс пройдет в несколько этапов. У вокалистов – отборочный заочный тур и три основных очных, у концертмейстеров – два очных тура: в первом они выступят с вокалистами – участниками конкурса, во втором пройдут специальное конкурсное испытание.

К первому очному туру будут допущены 16 вокалистов и не более 16 концертмейстеров. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте: http://www.competitionhibla.ru .

Конкурс пройдет с 11 по 22 января 2023 года в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко и завершится торжественным гала-концертом.

В конкурсе смогут принять участие вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие либо получающие в настоящий момент профильное образование, а также профессиональные пианисты 22-35 лет, аккомпанирующие вокалистам-участникам конкурса.

Оценивать претендентов будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные режиссеры, дирижеры, оперные агенты и вокальные педагоги. Возглавит жюри Хибла Герзмава.

Конкурс для молодых оперных певцов, инициированный Хиблой, не только новый творческий шаг певицы, но и продолжение ее человеческих устремлений – помогать, дарить, опекать, любить людей.

Более подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта.

2 июня в 12.00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция Хиблы Герзмава, на которой певица сможет ответить на все вопросы, касающиеся проведения конкурса.