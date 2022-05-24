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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

Новости Вторник, 24 мая 2022 14:49
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АБХАЗИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Управление по делам молодёжи и спорта Администрации Сухума уже более 8 лет осуществляет проект «Абхазия глазами молодёжи», включающий в себя организацию бесплатных экскурсии по историческим, природным и архитектурным памятникам нашей республики. За все эти годы в проекте приняли участие сотни молодых людей из различных уголков страны.

Цель проекта – сделать доступными для абхазской молодежи природные и архитектурные достопримечательности республики. 

В эту субботу ребята посетили в Гагре крепость «Абаата», Колоннаду, ресторан «Гагрипш» , в Пицунде – Пицундский храм, Дом-музей Хецуриани, прогулялись по набережной. 

Такое переплетение истории и красоты природы продолжилось в Национальном историческом этнопарке «Апсны», где ребята ознакомились с объектами этнографии, образцами национальной архитектуры, ремесленными изделиями , народными промыслами , экспозиционными площадками. 

Участники проекта провели свой выходной день с пользой и воочию убедились в том, что наша история очень насыщенна и богата.

Данный проект планируется проводить до конца осени. 

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 24 мая 2022 14:54

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