АБХАЗИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Управление по делам молодёжи и спорта Администрации Сухума уже более 8 лет осуществляет проект «Абхазия глазами молодёжи», включающий в себя организацию бесплатных экскурсии по историческим, природным и архитектурным памятникам нашей республики. За все эти годы в проекте приняли участие сотни молодых людей из различных уголков страны.