АБХАЗИЯ ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ
Сухум. 24 мая 2022. Абхазия-Информ. Управление по делам молодёжи и спорта Администрации Сухума уже более 8 лет осуществляет проект «Абхазия глазами молодёжи», включающий в себя организацию бесплатных экскурсии по историческим, природным и архитектурным памятникам нашей республики. За все эти годы в проекте приняли участие сотни молодых людей из различных уголков страны.
Цель проекта – сделать доступными для абхазской молодежи природные и архитектурные достопримечательности республики.
В эту субботу ребята посетили в Гагре крепость «Абаата», Колоннаду, ресторан «Гагрипш» , в Пицунде – Пицундский храм, Дом-музей Хецуриани, прогулялись по набережной.
Такое переплетение истории и красоты природы продолжилось в Национальном историческом этнопарке «Апсны», где ребята ознакомились с объектами этнографии, образцами национальной архитектуры, ремесленными изделиями , народными промыслами , экспозиционными площадками.
Участники проекта провели свой выходной день с пользой и воочию убедились в том, что наша история очень насыщенна и богата.
Данный проект планируется проводить до конца осени.
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