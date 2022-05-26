АБХАЗИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением Кабинета министров с 1 января 2023 года на территории Абхазии будет применяться товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности евразийского экономического союза. Новая номенклатура сменит действующую сейчас товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности стан СНГ.
В связи с этим в Минэке состоялась встреча рабочей группы, задача которой разработать и актуализировать Таможенный тариф в соответствии с новой товарной номенклатурой и предложить Правительству для дальнейшего рассмотрения.
В рабочую группу входят представители министерства экономики, финансов, налогов и сборов и Государственного таможенного комитета.
Нововведение позволит качественно улучшить ведение статистического учета, обмен статистическими данными и усовершенствовать регулирование внешнеэкономической деятельности.
Об этом сообщается на сайте Минэкономики Абхазии.
Последнее от Super User
- ЗА НЕДЕЛЮ COVID-19 ВЫЯВЛЕН У ВОСЬМИ ЧЕЛОВЕК
- В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
- ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КУРСОВ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ВРАЧЕЙ
- БУДЕТ СОЗДАНА РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МЕРАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА УПРОЩЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ПО РЕКЕ ПСОУ
- ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ СИРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ