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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Новости Четверг, 26 мая 2022 16:48
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АБХАЗИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением Кабинета министров с 1 января 2023 года на территории Абхазии будет применяться товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности евразийского экономического союза. Новая номенклатура сменит действующую сейчас товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности стан СНГ.

В связи с этим в Минэке состоялась встреча рабочей группы, задача которой разработать и актуализировать Таможенный тариф в соответствии с новой товарной номенклатурой и предложить Правительству для дальнейшего рассмотрения.

В рабочую группу входят представители министерства экономики, финансов, налогов и сборов и Государственного таможенного комитета.

Нововведение позволит качественно улучшить ведение статистического учета, обмен статистическими данными и усовершенствовать регулирование внешнеэкономической деятельности.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 26 мая 2022 16:51

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