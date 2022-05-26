АБХАЗИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ТОВАРНУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением Кабинета министров с 1 января 2023 года на территории Абхазии будет применяться товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности евразийского экономического союза. Новая номенклатура сменит действующую сейчас товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности стан СНГ.

В связи с этим в Минэке состоялась встреча рабочей группы, задача которой разработать и актуализировать Таможенный тариф в соответствии с новой товарной номенклатурой и предложить Правительству для дальнейшего рассмотрения.