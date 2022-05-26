В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ
Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по культуре, делам молодёжи и спорту, которое провел его председатель Венори Бебия.
В заседании Комитета приняли участие министр культуры Республики Абхазия Даур Кове и его заместитель Динара Смыр.
Они проинформировали депутатов о текущей деятельности министерства и дальнейших планах его работы.
Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия Министерства культуры и профильного Комитета Парламента, в том числе связанные с совершенствованием действующего законодательства и разработкой новых законов в сфере культуры.
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