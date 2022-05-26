В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

В заседании Комитета приняли участие министр культуры Республики Абхазия Даур Кове и его заместитель Динара Смыр.

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по культуре, делам молодёжи и спорту, которое провел его председатель Венори Бебия.

Они проинформировали депутатов о текущей деятельности министерства и дальнейших планах его работы.



Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия Министерства культуры и профильного Комитета Парламента, в том числе связанные с совершенствованием действующего законодательства и разработкой новых законов в сфере культуры.