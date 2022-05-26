ЗАСЕДАНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. На основании положения «о порядке аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» и в соответствии плана работы Управления образования Администрации города Сухум на базе Сухумской средней школы №2 им. А.С. Пушкина проведено итоговое заседание аттестационной комиссии Управления образования.
На заседании аттестационной комиссии для получения первой категории учителя представлены 22 педагога и 2 работника дошкольных учреждений, на подтверждение первой категории – 10 преподавателей.
На рассмотрение для предоставления в Министерство просвещения и языковой политики РА на присвоение высшей категории учителя – 8 педагогов, на присвоение «Заслуженный учитель Республики Абхазия» и «Ахьӡ-аҧша» – 14 педагогов.
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