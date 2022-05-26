ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАЛАТЫ ВО ФРАНЦИИ

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава встретилась с представителями ТПП Абхазии во Франции Алиной Ашуба-Бетюн и Жаном-Кристофом Бетюн.

Тамила Мерцхулава поблагодарила представителей за многолетнее плодотворное сотрудничество и реализацию проектов, направленных на популяризацию Абхазии в стране их проживания.

Президент ТПП подчеркнула важность работы каждого представителя не только для самой палаты, но и для повышения имиджа республики в целом.

«Сегодня для ТПП приоритетом является эффективность представления интересов абхазского бизнеса за рубежом, включая углубление его интеграции в мировую хозяйственную систему, выход на новые грани сотрудничества. Поэтому так важно увеличение потенциала зарубежных представительств и представителей палаты», – считает Тамила Мерцхулава.

Алина Ашуба-Бетюн и Жан-Кристоф Бетюн выразили готовность оказывать всяческое содействие ТПП в реализации мероприятий, проводимых во Франции.

По окончанию встречи, Тамила Мерцхулава вручила представителям памятную юбилейную монету в честь 20-летия создания палаты.