 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СИРИИ

Новости Четверг, 26 мая 2022 21:30
Оцените материал
(0 голосов)
ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СИРИИ

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Сирийской Арабской Республики Хусейн Арнус принял руководителя Торгового  представительства Республики Абхазия в Российской Федерации Олега Барциц.   Во встрече также  участвовали посол Абхазии  в Сирии  Баграт Хутаба.

Хуссейн Арнус и Олег Барциц обсудили широкий спектр вопросов абхазско-сирийского сотрудничества в области экономики,  торговли, инвестиций,  банковского дела,  развития межправительственных связей. 

Стороны наметили ряд конкретных совместных действий, которые возможно реализовать при содействии Правительства Республики Абхазия, Торгового представительства РА в РФ и Посольства РА в Сирийской Арабской Республике.

«Убеждён, что сегодняшняя встреча с премьер-министром САР придаст дополнительный импульс развитию партнёрских отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой», – отметил Олег Барциц.  

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 26 мая 2022 21:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПАЛАТЫ ВО ФРАНЦИИ ПОЖАР В ЭШЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.