ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ СИРИИ

Хуссейн Арнус и Олег Барциц обсудили широкий спектр вопросов абхазско-сирийского сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, банковского дела, развития межправительственных связей.

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Сирийской Арабской Республики Хусейн Арнус принял руководителя Торгового представительства Республики Абхазия в Российской Федерации Олега Барциц. Во встрече также участвовали посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.

Стороны наметили ряд конкретных совместных действий, которые возможно реализовать при содействии Правительства Республики Абхазия, Торгового представительства РА в РФ и Посольства РА в Сирийской Арабской Республике.

«Убеждён, что сегодняшняя встреча с премьер-министром САР придаст дополнительный импульс развитию партнёрских отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой», – отметил Олег Барциц.