ПОЖАР В ЭШЕРЕ

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. В селе Верхняя Эшера Сухумского района, на улице Родниковой загорелся частный двухэтажный дом. Четыре пожарных расчета выехали по экстренному вызову в 13 часов 35 минут.

К моменту приезда пожарных строение полностью было охвачено огнем.