ПОЖАР В ЭШЕРЕ
Новости Четверг, 26 мая 2022 21:33
Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. В селе Верхняя Эшера Сухумского района, на улице Родниковой загорелся частный двухэтажный дом. Четыре пожарных расчета выехали по экстренному вызову в 13 часов 35 минут.
К моменту приезда пожарных строение полностью было охвачено огнем.
По словам огнеборцев, быстрому распространению огня способствовал тот факт, что стены дома были отделаны дранкой.
Несмотря на усилия пожарных, дом сгорел полностью, пострадавших нет.