В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КПП «ПСОУ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

С мая текущего года на таможенном посту МАПП «Адлер-автодорожный» российская таможня стала предъявлять к абхазским автовладельцам, в том числе юридическим лицам, дополнительные требования по перевозке пассажиров и грузов.



На совещании обсуждались категории автовладельцев, на которые не должны распространяться нововведения.



Вице-премьер доложила о принимаемых мерах по согласованию с Минтрансом и ФТС России для урегулирования возникшего вопроса.



В связи с тем, что международные перевозки между двумя странами регулируются соответствующим межправительственным соглашением, а новые требования к участникам международных перевозок создают серьезные трудности при пересечении границы, премьер-министром были даны поручения в срочном порядке завершить консультации по решению проблемы с уполномоченными ведомствами российской стороны.