 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КПП «ПСОУ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Новости Четверг, 26 мая 2022 21:36
Оцените материал
(0 голосов)
В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КПП «ПСОУ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. Совещание, посвященное вопросам осуществления пассажирских перевозок и пересечения абхазо-российской границы легкового автотранспарта, провел премьер-министр Александр Анкваб с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя Государственного таможенного комитета республики Отара Хеция и представителя Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константина Козлова.

С мая текущего года на таможенном посту МАПП «Адлер-автодорожный» российская таможня стала предъявлять к абхазским автовладельцам, в том числе юридическим лицам, дополнительные требования по перевозке пассажиров и грузов.

На совещании обсуждались категории автовладельцев, на которые не должны распространяться нововведения. 

Вице-премьер доложила о принимаемых мерах по согласованию с Минтрансом и ФТС России для урегулирования возникшего вопроса.

В связи с тем, что международные перевозки между двумя странами регулируются соответствующим межправительственным соглашением, а новые требования к участникам международных перевозок создают серьезные трудности при пересечении границы, премьер-министром были даны поручения в срочном порядке завершить консультации по решению проблемы с уполномоченными ведомствами российской стороны.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 26 мая 2022 21:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЖАР В ЭШЕРЕ В ГТК СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.