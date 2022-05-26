В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ УСЛОВИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КПП «ПСОУ» ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. Совещание, посвященное вопросам осуществления пассажирских перевозок и пересечения абхазо-российской границы легкового автотранспарта, провел премьер-министр Александр Анкваб с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, председателя Государственного таможенного комитета республики Отара Хеция и представителя Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константина Козлова.
С мая текущего года на таможенном посту МАПП «Адлер-автодорожный» российская таможня стала предъявлять к абхазским автовладельцам, в том числе юридическим лицам, дополнительные требования по перевозке пассажиров и грузов.
На совещании обсуждались категории автовладельцев, на которые не должны распространяться нововведения.
Вице-премьер доложила о принимаемых мерах по согласованию с Минтрансом и ФТС России для урегулирования возникшего вопроса.
В связи с тем, что международные перевозки между двумя странами регулируются соответствующим межправительственным соглашением, а новые требования к участникам международных перевозок создают серьезные трудности при пересечении границы, премьер-министром были даны поручения в срочном порядке завершить консультации по решению проблемы с уполномоченными ведомствами российской стороны.