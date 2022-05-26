В ГТК СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. По инициативе руководства ГТК Абхазии в здании таможенного комитета состоялась рабочая встреча с участниками внешнеэкономической деятельности республики.



Обсуждались актуальные вопросы связанные с организацией таможенного оформления и таможенного контроля в связи с вступлением 1 января 2023 года утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.