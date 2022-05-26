В ГТК СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. По инициативе руководства ГТК Абхазии в здании таможенного комитета состоялась рабочая встреча с участниками внешнеэкономической деятельности республики.
Обсуждались актуальные вопросы связанные с организацией таможенного оформления и таможенного контроля в связи с вступлением 1 января 2023 года утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
По итогам рабочей встречи стороны пришли к взаимопониманию по вопросам необходимости представления пакета товаросопроводительных документов для возможности детализации товаров на уровне десяти знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.