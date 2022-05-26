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Абхазия Информ

В ГТК СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новости Четверг, 26 мая 2022 21:43
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В ГТК СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ.  По инициативе руководства ГТК Абхазии в здании таможенного комитета состоялась рабочая встреча с участниками внешнеэкономической деятельности республики.

Обсуждались актуальные вопросы связанные с организацией таможенного оформления и таможенного контроля в связи с вступлением 1 января 2023 года утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 

По итогам рабочей встречи стороны пришли к взаимопониманию по вопросам необходимости представления пакета товаросопроводительных документов для возможности детализации товаров на уровне десяти знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 26 мая 2022 21:45

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