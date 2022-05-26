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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Четверг, 26 мая 2022 21:50
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В СУХУМЕ ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. План основных мероприятий в городе Сухум, посвящённых празднованию Международного дня защиты детей:

1-6 июня 09:00. Открытый теннисный турнир (Возрастные категории: до 9 лет, 9-10 лет, 11-13 лет). Теннисные корты, пр. Аиааира.

1-2 июня 14:00. Спектакль «Дюймовочка». Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

1 июня 16:00. Праздничный концерт с участием воспитанников  детских садов. Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

1 июня 11:00. Легкоатлетическая эстафета учащихся школ города Сухум. Набережная Махаджиров (Памятник Неизвестному солдату).

1 июня 11:00. Конкурс рисунков на асфальте. Набережная Махаджиров (Площадь перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба).

1 июня 15:00. Праздничная программа с участием учащихся детских школ искусств, детских вокальных групп, хореографических коллективов, аниматоров. Набережная Махаджиров (Площадь перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба).

1 июня 17:00. Массовое спортивное мероприятие «Игры детства» (настольные игры: шахматы, шашки, домино, теннис, хоккей, футбол; площадки для боулинга, баскетбола, бадминтона, для игры в резиночки, скакалки и классики, рисования и раскрашивания на асфальте, игр в вышибалы; аквагрим; аниматоры; раздача мыльных пузырей). Набережная Махаджиров (Парк у Абхазского государственного театра им. С. Чанба).

1 июня 17:00-20:00. Благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель», а также анимационная программа и ярмарка под открытым небом. Сеть ресторанов быстрого питания «Абургер» (пр-т Леона, 1).

1 июня 16:00. Детский праздник на платформе «Гума» (мастер-классы, развлекательная программа, выставка детских работ;  тематические зоны: науки, образовательного центра, искусства, зона традиционной стрельбы из лука, роботозона) Платформа Гума, пр. Леона.

1 июня 19:00. Показ мультфильма. Платформа Гума, пр. Леона.

Об этом сообщается на сайте столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 26 мая 2022 21:52

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