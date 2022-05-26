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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПОБЫВАЛА В СУХУМЕ

Новости Четверг, 26 мая 2022 21:57
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПОБЫВАЛА В СУХУМЕ

Сухум. 26 мая 2022. Абхазия-Информ. Делегация правительства Москвы во главе с заместителем руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорем Ткачом, побывала в Сухуме с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого были проведены официальные встречи в Администрации Сухума и Посольстве России в Абхазии.

В состав делегации вошли начальник Управления по работе с соотечественниками, странами СНГ и Балтии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Дмитрий Кожаев и его заместитель Георгий Яковлев.

Делегация встретилась с главой Администрации города Сухум Бесланом Эшба и временным поверенным в делах России в Абхазии Максимом Литвиновым.

В ходе деловых встреч обсуждалось развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Абхазией.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 26 мая 2022 22:01

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