ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА СЗФО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. В Сыктывкаре прошло первенство Северо-Западного федерального округа России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет.

За награды в соревнованиях боролись около полусотни спортсменов из Калининградской, Ленинградской, Архангельской областей, Коми и Карелии. Среди них и спортсмен из Абхазии, представлявший Калининградскую область Даниил Харчилава. Он выступал в весовой категории 65 килограммов и по итогам первенства занял первое место.

Став победителем, Даниил получил право на участие в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдет 4-7 августа в Перми.