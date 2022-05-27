ДАНИИЛ ХАРЧИЛАВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА СЗФО ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Новости Пятница, 27 мая 2022 21:16
Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. В Сыктывкаре прошло первенство Северо-Западного федерального округа России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет.
За награды в соревнованиях боролись около полусотни спортсменов из Калининградской, Ленинградской, Архангельской областей, Коми и Карелии. Среди них и спортсмен из Абхазии, представлявший Калининградскую область Даниил Харчилава. Он выступал в весовой категории 65 килограммов и по итогам первенства занял первое место.
Став победителем, Даниил получил право на участие в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдет 4-7 августа в Перми.
Даниил Харчилава тренируется и учится в Калиниграде в школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам под руководством тренеров Виктора и Валерия Ходжаевых. Является воспитанником тренера Размика Алабяна.