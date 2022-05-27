ВЛАДИМИР АНУА ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ В ДАМАСКЕ

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа, в эти дни находящийся с официальным визитом в Сирии, принял участие в возложении цветов к могиле Неизвестному солдату в Дамаске. В церемонии также участвовал его заместитель Нодар Авидзба.

Возложение прошло с соблюдением воинских почестей, в присутствии караула и оркестра.

После церемонии министр Владимир Ануа, как почетный гость, произвел запись в книгу памяти.