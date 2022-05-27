РУСДРАМ ПОКАЖЕТ НОВУЮ КОМЕДИЮ ПО ИСКАНДЕРУ

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Государственном Русском театре драмы им. Ф. Искандера состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере спектакля «Рассказ мула старого Хабуга».
Гендиректор театра Ираклий Хинтба напомнил об истории постановки произведения Фазиля Искандера на сцене театра.
«В 1982 году, когда в молодежном театре в Ленинграде выпускали первую постановку по его произведению «Джамхух – сын оленя», дальше первого прогона спектакль не прошел, потому что запретили сразу. Искандер тогда еще удивлялся и говорил, что до сих пор не может понять, как его прозу можно перевести в сценическое действо. Маркес запретил спектакли по его произведениям, слава богу, Фазиль Абдулович этого не сделал», – подчеркнул Хинтба.
По его словам, «Рассказ мула старого Хабуга» – это работа, которая нужна сегодняшнему зрителю и очень точно высвечивает проблемы нашего времени. «В определенной степени она посвящена памяти руководителя фонда Фазиля Искандера Шазины Агрба, которая ушла из жизни в прошлом году», – сказал Хинтба.
Режиссер-постановщик спектакля Антон Корнилов рассказал, что лично общался с Шазиной Агрба, в рамках режиссерской лаборатории «Сандро» в июне 2021 года, когда его эскиз спектакля был признан экспертами и зрителями победителем конкурса лаборатории.
«Ее доброе отношение, профессионализм и глубокие знания вселили в меня уверенность в том, что в каких-то своих решениях я прав», – отметил режиссер.
Роли в спектакле исполняют Джамбул Жордания, Кирилл Шишкин, Осман Абухба, Руслан Жиба, Аманда Кварацхелия, Марина Сичинава, Ирина Делба. Премьерный показ спектакля «Рассказ мула старого Хабуга» в РУСДРАМе состоится 29 мая в 19:00.
Об этом сообщается на сайте Минкультуры Абхазии.