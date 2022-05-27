РУСДРАМ ПОКАЖЕТ НОВУЮ КОМЕДИЮ ПО ИСКАНДЕРУ

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Государственном Русском театре драмы им. Ф. Искандера состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере спектакля «Рассказ мула старого Хабуга». Гендиректор театра Ираклий Хинтба напомнил об истории постановки произведения Фазиля Искандера на сцене театра.