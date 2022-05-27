Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. 29 мая в Сухуме во Дворце спорта имени Сергея Багапш состоится XXI первенство и чемпионат Абхазии по каратэ кекусинкай (кумитэ).
Соревнования пройдут среди мальчиков 6-7, 8-9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, младших юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и среди взрослых спортсменов от 18 лет и старше.
Турнир будет проводиться в соответствии с правилами ИФК, по олимпийской системе с выбыванием после поражения.
Начало в 10:00, открытие турнира состоится в 12:00.
Главный судья – президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.
Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация каратэ кекусинкай РА: Нодар Камкия, Мрана Блаб, София Ажиба, Тенгиз Отырба и Анна Голандзия.