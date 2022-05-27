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Абхазия Информ

ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Новости Пятница, 27 мая 2022 22:08
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ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. 29 мая в Сухуме во Дворце спорта имени Сергея Багапш состоится XXI первенство и чемпионат Абхазии по каратэ кекусинкай (кумитэ).

Соревнования пройдут среди мальчиков 6-7, 8-9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, младших юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и среди взрослых спортсменов от 18 лет и старше.  

Турнир будет проводиться в соответствии с правилами ИФК, по олимпийской системе с выбыванием после поражения.

Начало в 10:00, открытие турнира состоится в 12:00.

Главный судья – президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии, заслуженный тренер Абхазии Виталий Читанава.

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация каратэ кекусинкай РА: Нодар Камкия, Мрана Блаб, София Ажиба, Тенгиз Отырба и Анна Голандзия. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 27 мая 2022 22:10

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