ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО КАРАТЭ КЕКУСИНКАЙ

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. 29 мая в Сухуме во Дворце спорта имени Сергея Багапш состоится XXI первенство и чемпионат Абхазии по каратэ кекусинкай (кумитэ). Соревнования пройдут среди мальчиков 6-7, 8-9 лет, мальчиков и девочек 10-11 лет, младших юношей и девушек 12-13 лет, юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и среди взрослых спортсменов от 18 лет и старше.