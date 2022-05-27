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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Новости Пятница, 27 мая 2022 22:04
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ВСТРЕЧА С ВОЛОНТЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»
Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ.  Заместитель председателя Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту Мадина Воуба встретилась с молодыми активистами, которые в качестве волонтеров примут участие в работе Международного молодежного форума «Евразия Global». 
 
Воуба пожелала ребятам достойно представить Абхазию, получить полезные навыки и знания, которые они смогут применить на территории нашей республики. 
«Школа волонтеров», где добровольцы будут повышать навыки и компетенции, устранять пробелы в знаниях о деятельности волонтеров на крупном международном мероприятии пройдет в Оренбурге с 1 по 6 июня, а непосредственная работа форума начнется с 8 июня.
 
Волонтеров распределят по службам с учетом их пожеланий, компетенций и навыков, опыта и уровня владения английским языком. Волонтерский корпус будет осуществлять деятельность по разным направлениям: «Служба деловой программы», «Служба протокола», «Служба по работе с глобальными личностями», «Пресс-служба», «Служба по организации информирования», «SWAT-team», «Логистика участников», «Волонтеры штаба», «Куратор команд участников», «Помощь в реализации Грантовых конкурсов», «Служба стенографии», «Приезд и отъезд участников», «Тим-лидеры». 
 
Участие в форуме в качестве волонтера позволит участникам стать частью большой команды профессионалов, которая на протяжении многих лет обеспечивает подготовку и проведение одного из самых масштабных форумов на территории России. 
 
В качестве волонтеров из Абхазии в работе форума примут участие: Нодар Камкия, Мрана Блаб , София Ажиба, Тенгиз Отырба и Анна Голандзия. 
Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 27 мая 2022 22:07

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