В ЧЛОУ ОТКРЫЛСЯ ЗАЛ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Новости Пятница, 27 мая 2022 22:01
Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ.В селе Члоу Очамчырского района прошло открытие зала для занятия вольной борьбой, который расположен в здании средней школы имени Баграта Шинкуба.
Помощь в ремонте спортивного зала оказали Всемирный абхазо-абазинский конгресс, Рамаз Джопуа и братья Сангулия – Нарсоу, Саид и Аляс.
По словам инициатора открытия зала, заслуженного тренера Абхазии по вольной борьбе Тимура Джопуа на данный момент в секции тренируются 15 человек из некоторых сел Очамчырского района. Тренирует юных спортсменов Никита Гадлия.
Теперь у ребят, которые хотят заниматься вольной борьбой, есть условия для того, чтобы тренироваться и становиться победителями. Добавим, что в настоящее время записаться на вольную борьбу в отремонтированный зал могут все желающие.
Теперь у ребят, которые хотят заниматься вольной борьбой, есть условия для того, чтобы тренироваться и становиться победителями. Добавим, что в настоящее время записаться на вольную борьбу в отремонтированный зал могут все желающие.