В ЧЛОУ ОТКРЫЛСЯ ЗАЛ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. В селе Члоу Очамчырского района прошло открытие зала для занятия вольной борьбой, который расположен в здании средней школы имени Баграта Шинкуба.



Помощь в ремонте спортивного зала оказали Всемирный абхазо-абазинский конгресс, Рамаз Джопуа и братья Сангулия – Нарсоу, Саид и Аляс.



