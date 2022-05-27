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Абхазия Информ

В ЧЛОУ ОТКРЫЛСЯ ЗАЛ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Новости Пятница, 27 мая 2022 22:01
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В ЧЛОУ ОТКРЫЛСЯ ЗАЛ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ.В селе Члоу Очамчырского района прошло открытие зала для занятия вольной борьбой, который расположен в здании средней школы имени Баграта Шинкуба.  

Помощь в ремонте спортивного зала оказали Всемирный абхазо-абазинский конгресс, Рамаз Джопуа и братья Сангулия – Нарсоу, Саид и Аляс. 

По словам инициатора открытия зала, заслуженного тренера Абхазии по вольной борьбе Тимура Джопуа на данный момент в секции тренируются 15 человек из некоторых сел Очамчырского района. Тренирует юных спортсменов Никита Гадлия. 

Теперь у ребят, которые хотят заниматься вольной борьбой, есть условия для того, чтобы тренироваться и становиться победителями. Добавим, что в настоящее время записаться на вольную борьбу в отремонтированный зал могут все желающие.
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