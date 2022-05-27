Председатель Сухумского городского Собрания Ираклий Харчилава внес изменение в первый вопрос повестки. Вместо отчета и. о. начальника УВД по г. Сухум А. Хагуш, который не смог присутствовать на заседании, депутаты заслушали отчет о криминогенной ситуации в Сухуме за 4 месяца 2022 года и подготовке органов правопорядка к летнему сезону. Докладывал заместитель начальника УВД по г. Сухум Батал Ломия.

Сухум. 27 мая 2022. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание Сухумского городского Собрания. По повестке депутаты должны были заслушать отчет о проделанной работе за 2021 год исполняющего обязанности начальника Управления внутренних дел по городу Сухум А. Хагуш.

По словам Ломия, за отчетный период службу осуществляли 169 сотрудников, что составляет 84,9% от общего количества положенных по штату. Таким образом, недокомплект кадров составлял 30 человек.

С января по апрель включительно по г. Сухум зарегистрировано 62 преступления, раскрыто 58, что составляет 93,6%. Из них: убийство – 1, раскрыто – 1; тяжкие телесные преступления – 2, раскрыто – 2; кражи чужого имущества – 13, раскрыто – 9; хулиганство – 2, раскрыто – 2»; мошенничество – 1, раскрыто – 1; незаконное хранение огнестрельного оружия – 16, раскрыто – 16; незаконный оборот наркотиков – 22, раскрыто – 22; ДТП – 3, раскрыто – 3; прочие преступления – 2, раскрыто – 2.

По всем нераскрытым преступлениям созданы оперативно-следственные группы, которые занимаются установлением лиц, их совершивших. Однако, учитывая недокомплект кадров и почти ежедневное привлечение сотрудников УВД на охрану различных мероприятий, уровень раскрываемости выше среднего. Оперативная обстановка в городе остается стабильной и подконтрольной органам внутренних дел.

Для обеспечения правопорядка по городу Сухум в летний сезон руководством УВД разработан план по усиленному несению службы. Согласно этому плану, Набережная Махаджиров, Набережная Диоскуров, а также пляжные зоны столицы патрулируются как пешими группами сотрудников, так и с помощью автотранспорта практически круглосуточно. В курортный сезон нагрузка на УВД значительно увеличивается.