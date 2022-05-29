МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ОРУЖИЯ

Сухум. 29 мая 2022. Абхазия-Информ. В рамках исполнения Закона РА «Об оружии», вступившего в силу с 1 марта 2021 года, Министерство внутренних дел Республики Абхазия осуществляет функции по контролю в области оборота огнестрельного оружия.

Учет гражданского, служебного, спортивного и иного вида оружия, подлежащего регистрации, а так же боеприпасов к нему, осуществляет отдел лицензионно-разрешительной системы управления общественной безопасности МВД Абхазии. Данное подразделение выдает в установленном порядке лицензии на приобретение оружия, лицензии на импортные и экспортные процедуры с оружием, разрешения на хранение и ношение регистрируемых видов оружия, а так же в установленном Законом порядке аннулирует лицензии и разрешения и осуществляет изъятие оружия и патронов к нему.

Действующим законодательством установлен порядок проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом и технических требований данного процесса, а так же порядок учета пуль и гильз.

В министерстве внутренних дел Абхазии функционирует программно-аппаратный комплекс Автоматизированной баллистической идентификационной системы – АБИС «Арсенал», который предусматривает ведение электронной пуле-гильзотеки большого объема, а так же идентификацию стрелянных боеприпасов и автоматизацию проводимых экспертиз.

Процесс регистрации огнестрельного оружия, согласно законодательству, предусматривает обязательный отстрел идентифицированных боеприпасов. Просим граждан, обладающих ранее учтенным оружием в обязательном порядке пройти данную процедуру.

В случае неисполнения установленных законных норм оружие будет изыматься.

С заявлением о регистрации незарегистрированного оружия, заявлением о перерегистрации оружия, а так же с заявлением о получении лицензии на приобретение огнестрельного оружия необходимо обращаться в отдел лицензионно-разрешительной работы управления общественной безопасности МВД. Любое из вышеперечисленных заявлений рассматривается уполномоченным органом в течении 5 рабочих дней.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.