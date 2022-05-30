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Абхазия Информ

НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ОБСУДЯТ ПОПРАВКИ О ВОЗРАСТНОМ ЦЕНЗЕ ДЕПУТАТА

Новости Понедельник, 30 мая 2022 11:40
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НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ОБСУДЯТ ПОПРАВКИ О ВОЗРАСТНОМ ЦЕНЗЕ ДЕПУТАТА

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Под председательством Даута Хутаба состоялось заседание Комитета Парламента по государственно-правовой политике, сообщает сайт Парламента.

Обсуждался проект закона «О поправке к Конституции Республики Абхазия «О возрастном цензе депутатов». Законопроект предполагает, что депутатом Парламента может стать гражданин Абхазии, достигший 30 лет и обладающий избирательным правом.

Также были рассмотрены законопроекты, связанные с поправками в Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия», в которых предлагается, что депутатом Парламента может быть избран гражданин Абхазии, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет.

Участники заседания рассмотрели изменения в некоторые законодательные акты, которые касаются работы Государственной миграционной службы.

По итогам обсуждения комитет рекомендует на заседании сессии Народного Собрания - Парламента принять в первом чтении все рассмотренные законопроекты.

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