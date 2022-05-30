 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ МКДЦ «ДОМ МОСКВЫ» В СУХУМЕ 1 ИЮНЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Понедельник, 30 мая 2022 11:44
Оцените материал
(0 голосов)
АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ МКДЦ «ДОМ МОСКВЫ» В СУХУМЕ 1 ИЮНЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме проведет 1 июня мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.

1. Открытый детский теннисный турнир (с 1 по 6 июня).

Участники турнира: дети трех возрастных категорий: до 9 лет, 9-10 лет, 11-13 лет.

Место проведения: г. Сухум, ул. Аиааира 195 (Теннисный клуб «Акуа»).

Открытие: 1 июня. Начало: 9:00.

2. Детский праздник на платформе «Гума».

Для детей будут подготовлены мастер-классы, развлекательная программа и угощения. Праздник завершится показом мультфильма.

Начало мероприятия: 16:00.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА ОБСУДЯТ ПОПРАВКИ О ВОЗРАСТНОМ ЦЕНЗЕ ДЕПУТАТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.