АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ МКДЦ «ДОМ МОСКВЫ» В СУХУМЕ 1 ИЮНЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме проведет 1 июня мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.
1. Открытый детский теннисный турнир (с 1 по 6 июня).
Участники турнира: дети трех возрастных категорий: до 9 лет, 9-10 лет, 11-13 лет.
Место проведения: г. Сухум, ул. Аиааира 195 (Теннисный клуб «Акуа»).
Открытие: 1 июня. Начало: 9:00.
2. Детский праздник на платформе «Гума».
Для детей будут подготовлены мастер-классы, развлекательная программа и угощения. Праздник завершится показом мультфильма.
Начало мероприятия: 16:00.