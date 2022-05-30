АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ МКДЦ «ДОМ МОСКВЫ» В СУХУМЕ 1 ИЮНЯ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1. Открытый детский теннисный турнир (с 1 по 6 июня).

Участники турнира: дети трех возрастных категорий: до 9 лет, 9-10 лет, 11-13 лет.

Место проведения: г. Сухум, ул. Аиааира 195 (Теннисный клуб «Акуа»).

Открытие: 1 июня. Начало: 9:00.

2. Детский праздник на платформе «Гума».

Для детей будут подготовлены мастер-классы, развлекательная программа и угощения. Праздник завершится показом мультфильма.

Начало мероприятия: 16:00.