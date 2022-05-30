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Абхазия Информ

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Новости Понедельник, 30 мая 2022 21:22
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия уведомляет о возможности применения участниками внешнеэкономической деятельности предварительного таможенного декларирования.

Предварительное таможенное декларирование – это вид декларирования, применяемый при импортных поставках, при котором подача документов в таможенный орган происходит до прибытия товарной партии на таможенную территорию Республики Абхазия. При предварительном таможенном декларировании заполняются все необходимые графы, за исключением данных, которые могут быть известны только на момент фактической подачи документов.

Предварительное таможенное декларирование применяется с целью облегчения и ускорения производства основного таможенного оформления товаров и транспортных средств и их помещение под определённый таможенный режим.

Направить вышеуказанную информацию возможно на электронную почту по данным адресам:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (т/п «Псоу» ГУТО и ТК ГТК РА)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (отдел таможенного оформления и таможенного контроля на автомобильном транспорте т/п «Сухум» ГУТО и ТК ГТК РА)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (отдел таможенного оформления и таможенного контроля на железнодорожном транспорте т/п «Сухум» ГУТО и ТК ГТК РА)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (отдел таможенного оформления и таможенного контроля на морском транспорте т/п «Сухум» ГУТО и ТК ГТК РА)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (отдел специальных таможенных процедур т/п «Сухум» ГУТО и ТК ГТК РА)

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (отдел контроля доставки товаров т/п «Сухум» ГУТО и ТК ГТК РА)

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 30 мая 2022 21:26

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