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Абхазия Информ

АБАЗИНСКИЙ ТЕАТР И АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА КЧР ПОБЫВАЛИ С ГАСТРОЛЯМИ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 30 мая 2022 21:32
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АБАЗИНСКИЙ ТЕАТР И АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА КЧР ПОБЫВАЛИ С ГАСТРОЛЯМИ В АБХАЗИИ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. В рамках Дней культуры Карачаево-Черкесской Республики в Сухуме выступили с гастролями Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики «Меркурий» и Государственный республиканский абазинский драматический театр.

Министр культуры Абхазии Даур Кове выразил благодарность Министерству культуры Карачаево-Черкесской Республики за возможность прикоснуться к культуре и искусству нашего братского народа.

«Хочу поблагодарить Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики за возможность прикоснуться к культуре и искусству нашего братского народа.

Выражаю искреннюю признательность художественному руководителю и главному балетмейстеру театра танца «Меркурий», заслуженному артисту Карачаево-Черкесской Республики и Республики Абхазия Мурату Гагиеву за замечательный праздник, устроенный для наших зрителей, за возможность увидеть настоящее искусство хореографии, танцы народов мира.

Хочется поблагодарить  Государственный республиканский абазинский драматический театр, который представил нашему зрителю спектакль «По следам махаджиров» по роману «Горсть земли» Бемурзы Тхайцухова. Это наша общая история, общая боль, поэтому наш зритель тепло и трепетно воспринял спектакль и актеров театра.

Приезд наших братьев  для нас очень важен, это, несомненно, послужит укреплению наших кровных связей и продолжению культурного диалога», – говорится в документе.

Культурные мероприятия между КЧР и Абхазией проводятся и продолжатся на регулярной основе.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 30 мая 2022 21:35

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