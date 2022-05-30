САИД ГОБЕЧИЯ ВОШЕЛ В ШЕСТЕРКУ ФИНАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ГАЙДНА
Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Саид Гобечия стал одним из шести финалистов четвёртого международного конкурса Гайдна,
Конкурс Гайдна был основан в 2018 г. в Рорау, месте рождения Йозефа и Михаэля Гайдна (Австрия). Конкурс предназначен для молодых певцов со всего мира в области камерной и оперой музыки эпохи венского классицизма.
В составе жюри оперные агенты и интенданты молодёжных оперных программ Европы. Председатель жюри – австрийская оперная певица Ангелика Крхшлагер.
Призовой фонд конкурса составляет 20 000€.
Финал конкурса состоится 29 мая в 19:00, прямую трансляцию можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/uw5E5DD3BF4.
Ссылка для зрительского голосования https://www.menti.com/zm5oxgn9t9.
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