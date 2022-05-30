САИД ГОБЕЧИЯ ВОШЕЛ В ШЕСТЕРКУ ФИНАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ГАЙДНА

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Саид Гобечия стал одним из шести финалистов четвёртого международного конкурса Гайдна,

Конкурс Гайдна был основан в 2018 г. в Рорау, месте рождения Йозефа и Михаэля Гайдна (Австрия). Конкурс предназначен для молодых певцов со всего мира в области камерной и оперой музыки эпохи венского классицизма.