 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РУСЛАНУ СМЫР ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Новости Понедельник, 30 мая 2022 21:37
Оцените материал
(0 голосов)
РУСЛАНУ СМЫР ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. В Башкирском государственном медицинском университете Министерства здравоохранения России состоялась защита диссертации доцента, старшего преподавателя кафедры «Экспериментальной биологии и медицины» Биохимического факультета АГУ Руслана Смыр.

Тема диссертации: «Этиопатогенетические аспекты диагностики и лечебная тактика при синдроме интраабдоминальной гипертензии». Работа была принята к защите 14 сентября 2021 года.

Диссертационный Совет состоял из 23 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации. Все члены совета единогласно проголосовали за присвоение Руслану Смыр звания доктора медицинских наук.

Диссертация выполнена на кафедре хирургии с курсом эндоскопии Института дополнительного профессионального образования в ФГБОУ «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.

Научным консультантом был доцент, профессор кафедры хирургии с курсом эндоскопии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Шамиль Тимербулатов.

Официальными оппонентами были доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой хирургических болезней и клинической ангиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Магомед Дибиров, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии и радиационной медицины с курсом медицинской физики Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Максим Забелин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №2 Северо-Осетинской государственной медицинской академии Валерий Тотиков.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 30 мая 2022 21:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « САИД ГОБЕЧИЯ ВОШЕЛ В ШЕСТЕРКУ ФИНАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ГАЙДНА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ КЧР »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.