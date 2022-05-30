РУСЛАНУ СМЫР ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Тема диссертации: «Этиопатогенетические аспекты диагностики и лечебная тактика при синдроме интраабдоминальной гипертензии». Работа была принята к защите 14 сентября 2021 года.

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. В Башкирском государственном медицинском университете Министерства здравоохранения России состоялась защита диссертации доцента, старшего преподавателя кафедры «Экспериментальной биологии и медицины» Биохимического факультета АГУ Руслана Смыр.

Диссертационный Совет состоял из 23 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации. Все члены совета единогласно проголосовали за присвоение Руслану Смыр звания доктора медицинских наук.

Диссертация выполнена на кафедре хирургии с курсом эндоскопии Института дополнительного профессионального образования в ФГБОУ «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.

Научным консультантом был доцент, профессор кафедры хирургии с курсом эндоскопии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Шамиль Тимербулатов.

Официальными оппонентами были доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой хирургических болезней и клинической ангиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Магомед Дибиров, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии и радиационной медицины с курсом медицинской физики Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Максим Забелин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №2 Северо-Осетинской государственной медицинской академии Валерий Тотиков.