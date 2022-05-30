ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ КЧР

В составе делегации абазинский ученый и общественный деятель, доктор экономических наук, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени Олег Этлухов, художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного театра танца, заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики и Республики Абхазия Мурат Гагиев и ветеран Отечественной войны народа Абхазии Мухарби Тарасунов.

В эти дни в Абхазии проходят Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики.

Приветствуя гостей Бадра Гунба отметил, что Дни культуры – это прекрасный повод для более тесного общения и взаимодействия с братьями-абазинами.

«Мы один этнос и проведение таких мероприятий придают импульс развитию культурных и духовных связей между нами. Театр танца в эти дни продемонстрировал самобытность и культуру, что, безусловно, было воспринято с большой теплотой абхазскими зрителями», – подчеркнул вице-президент.

Гости передали слова признательности и благодарности президенту Абхазии Аслану Бжания за высокую оценку их творчества.

Указом главы государства ряд артистов Театра танца Государственной филармонии КЧР и Государственного республиканского абазинского драматического театра награждены почетными званиями «Заслуженный артист Республики Абхазия».

В ходе встречи также обсуждались различные вопросы сотрудничества и реализации творческих контактов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.