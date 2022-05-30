ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АДЫГА ХАСЭ СИРИИ ГАССАНОМ ШОРА
Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Представитель Попечительского совета Международного культурно-делового центра Абхазии, член Высшего совета ВААК Олег Барциц встретился с председателем Адыга Хасэ Сирии доктором Гассаном Шора и членами Совета Адыга Хасэ Сирийской Арабской Республики.
Гассан Шора ознакомил Олега Барциц с различными аспектами жизни и деятельности черкесской диаспоры в Сирии. Он подчеркнул, что важнейшей и неотъемлемой частью диаспоры являются абхазы и абазины (абаза), среди которых немало видных государственных и общественных деятелей страны.
Олег Барциц рассказал членам Ассоциации Адыга Хасэ об общественной, политической и экономической жизни Абхазии. Значительная часть беседы посвящалась вопросам обучения студентов из Сирии в вузах Абхазии.
В завершение встречи Олег Барциц передал в дар Гассану Шора памятные монеты с изображением первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Во встрече участвовал посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.
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