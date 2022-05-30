ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ № 8 ПРОЙДЕТ 11 ИЮНЯ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия утвердила итоги повторных выборов депутата в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия по избирательному округу № 8 (Маякский), состоявшихся 28 мая 2022 года.

В соответствии со ст. 36 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» повторное голосование по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в избирательном округе №8 (Маякский) по двум кандидатам, получившим большее число голосов – Нармания Науру Геннадьевичу и Губаз Леону Ревазовичу – назначено на 11 июня 2022 года.

28 мая состоялись повторные выборы по округу №8.

Число граждан, внесенных в списки избирателей – 4063.

Число граждан, принявших участие в голосовании – 2254.

Количество бюллетеней, признанных недействительными – 45.

Процент явки избирателей – 55,48%.

Итоги голосования:

Адлейба Джансух Иванович получил 73 голоса избирателей;

Губаз Леон Ревазович – 695 голосов;

Квеквескири Тимур Омарович – 159 голосов;

Нармания Наур Геннадьевич – 776 голосов;

Чачхалия Ираклий Зауриевич – 506 голосов.