АБХАЗИЯ И СИРИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. В день четвёртой годовщины признания Сирийской Арабской Республикой независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, министры обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в военной области.

Заместитель главнокомандующего армией и Вооруженными силами САР, министр обороны генерал Али Махмуд Аббас и министр обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Ануа обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными государствами.

В честь главы оборонного ведомства Абхазии состоялся торжественный прием, на котором прозвучали государственные гимны двух стран.

Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны Владимиром Ануа с 25 мая находится в столице Сирии с официальным визитом.