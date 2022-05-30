АБХАЗИЯ И СИРИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ
Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. В день четвёртой годовщины признания Сирийской Арабской Республикой независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия, министры обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в военной области.
Заместитель главнокомандующего армией и Вооруженными силами САР, министр обороны генерал Али Махмуд Аббас и министр обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Ануа обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными государствами.
В честь главы оборонного ведомства Абхазии состоялся торжественный прием, на котором прозвучали государственные гимны двух стран.
Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны Владимиром Ануа с 25 мая находится в столице Сирии с официальным визитом.
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