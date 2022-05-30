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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И СИРИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ

Новости Понедельник, 30 мая 2022 21:50
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АБХАЗИЯ И СИРИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ВОЕННОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. В день четвёртой годовщины признания Сирийской Арабской Республикой независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия,  министры обороны   двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в военной области.

Заместитель главнокомандующего армией и Вооруженными силами САР, министр обороны генерал Али Махмуд Аббас и министр обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Ануа обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере между двумя дружественными государствами.

В честь главы оборонного ведомства Абхазии состоялся торжественный прием, на котором прозвучали государственные гимны двух стран.

Правительственная делегация Абхазии во главе с министром обороны Владимиром Ануа с 25 мая находится в столице Сирии с официальным визитом.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 30 мая 2022 21:53

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