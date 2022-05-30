В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ОТЧЕТ О БЮДЖЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА

В заседании комитета, которое провел его председатель Беслан Халваш, участвовали депутаты Парламента, начальник государственно-правового управления Администрации президента Натела Ломия, председатель Национального банка Беслан Барателия и его заместитель Диана Зантария.

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

На заседании комитета рассмотрели проект постановления «О годовом отчете Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии) за 2021 г.». Отчет Банка Абхазии депутатам представил Беслан Барателия.

Участники заседания обсудили текущее положение дел в банковской сфере, возможности расширения потенциала кредитования, проблемы, имеющиеся в работе банков, вопросы технического характера и совершенствования банковского законодательства.

По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данный проект постановления на заседание сессии для его принятия.

Депутаты обсудили и приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить на ближайшем заседании сессии Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия «О внесении изменения в «Перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся на территории Республики Абхазия, необходимого для создания производства товаров, ввоз которого на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)», утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая 2016 года №87».

Комитет рекомендует на заседании сессии Парламента отклонить законопроекты «О регулировании предпринимательской деятельности по майнингу криптовалют» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Также, был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС». По данному вопросу, по просьбе начальника государственно-правового управления Администрации президента Республики Абхазия Нателы Ломия, депутатами принято решение отложить законопроект для доработки.