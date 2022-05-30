КОНКУРС КОНДИТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ» ПРОЙДЕТ ОСЕНЬЮ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия сообщает, что VIII Республиканский конкурс кондитерского мастерства «Праздник сладости», будет проведен осенью 2022 года, по традиции – в торжественной обстановке.

С новыми условиями участия в конкурсе и о дате проведения мероприятия будет сообщено заранее.

ТПП готовит для интересную программу и с нетерпением будет ждать гостей на красивый и сладкий праздник!