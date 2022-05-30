 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАНЕЕ ОТМЕНЕННЫЙ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Новости Понедельник, 30 мая 2022 22:29
Оцените материал
(0 голосов)
РАНЕЕ ОТМЕНЕННЫЙ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Президиумом Верховного суда РА по результатам рассмотрения надзорной жалобы адвокатов принято решение об отмене кассационного определения Верховного суда РА от З сентября 2021 года, согласно которому был отменен оправдательный приговор от 28 июня 2021 года, вынесенный судьей Сухумского районного суда – Степановым А.Г. в отношении Зухба Мизана Амирановича и Зухба Аслана Игоревича, обвиняемых по ч. 2 ст. 320, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 320 и ч. 2 ст. 164 УК Республики Абхазия, а также Зухба Айнара Амирановича по обвинению в совершении аналогичных преступлений и п. «В» ч. 4 ст. 155 УК Республики Абхазия и Авидзба Гарри Хиударовича по ч. 2 ст. 320, ч.2 ст. 217, ч. 1 ст. 320 и ч. 1 ст. 223 УК Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования вышеуказанные лица обвинялись в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции ОМ-1 УВД по городу Сухум, ОУР УВД по городу Сухум и Сухумского РОВД, в том числе опасного для жизни, путем производства выстрелов из имевшегося огнестрельного оружия, которое они незаконно хранили и перевозили группой лиц по предварительному сговору.

Действия лиц по воспрепятствованию деятельности сотрудников милиции имели место на ранее угнанной в ночь с 11 на 12 марта 2020 года автомашине марки Toyota Noah, которую с целью скрыть следы преступления и тем самым избежать ответственности сожгли в с. Каман Сухумского района.

Согласно вышеуказанному постановлению Президиума Верховного суда РА судьями принято новое решение, согласно которому ранее отмененный оправдательный приговор от 28 июня 2021 года оставлен в силе. Таким образом, вышеуказанные лица признаны невиновными в совершении инкриминируемых преступлений, получили право на реабилитацию, а материалы уголовного дела возвращены в орган расследования для установления лиц причастных к совершению кражи автомобиля, незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия, применения насилия в отношении представителей власти.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 30 мая 2022 22:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОНКУРС КОНДИТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ» ПРОЙДЕТ ОСЕНЬЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.