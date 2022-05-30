РАНЕЕ ОТМЕНЕННЫЙ ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Сухум. 30 мая 2022. Абхазия-Информ. Президиумом Верховного суда РА по результатам рассмотрения надзорной жалобы адвокатов принято решение об отмене кассационного определения Верховного суда РА от З сентября 2021 года, согласно которому был отменен оправдательный приговор от 28 июня 2021 года, вынесенный судьей Сухумского районного суда – Степановым А.Г. в отношении Зухба Мизана Амирановича и Зухба Аслана Игоревича, обвиняемых по ч. 2 ст. 320, ч. 2 ст. 217, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 320 и ч. 2 ст. 164 УК Республики Абхазия, а также Зухба Айнара Амирановича по обвинению в совершении аналогичных преступлений и п. «В» ч. 4 ст. 155 УК Республики Абхазия и Авидзба Гарри Хиударовича по ч. 2 ст. 320, ч.2 ст. 217, ч. 1 ст. 320 и ч. 1 ст. 223 УК Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования вышеуказанные лица обвинялись в применении насилия в отношении оперативных сотрудников милиции ОМ-1 УВД по городу Сухум, ОУР УВД по городу Сухум и Сухумского РОВД, в том числе опасного для жизни, путем производства выстрелов из имевшегося огнестрельного оружия, которое они незаконно хранили и перевозили группой лиц по предварительному сговору.

Действия лиц по воспрепятствованию деятельности сотрудников милиции имели место на ранее угнанной в ночь с 11 на 12 марта 2020 года автомашине марки Toyota Noah, которую с целью скрыть следы преступления и тем самым избежать ответственности сожгли в с. Каман Сухумского района.

Согласно вышеуказанному постановлению Президиума Верховного суда РА судьями принято новое решение, согласно которому ранее отмененный оправдательный приговор от 28 июня 2021 года оставлен в силе. Таким образом, вышеуказанные лица признаны невиновными в совершении инкриминируемых преступлений, получили право на реабилитацию, а материалы уголовного дела возвращены в орган расследования для установления лиц причастных к совершению кражи автомобиля, незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия, применения насилия в отношении представителей власти.