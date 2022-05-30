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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ГАГЛОЕВ ПРИОСТАНОВИЛ УКАЗ О РЕФЕРЕНДУМЕ ПО ВХОЖДЕНИЮ В СОСТАВ РФ

Новости Вторник, 31 мая 2022 00:32
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ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ГАГЛОЕВ ПРИОСТАНОВИЛ УКАЗ О РЕФЕРЕНДУМЕ ПО ВХОЖДЕНИЮ В СОСТАВ РФ

Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по вхождению в состав России. Об этом говорится  в тексте указа Гаглоева, опубликованного на сайте президента.

Согласно документу, действие указа приостанавливается до завершения консультаций с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации. В тексте также признается недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы России.

При этом отмечается, что президент всецело поддерживает инициативу граждан Южной Осетии о дальнейшей интеграции с Российской Федерацией.

Помимо этого, Гаглоев постановил утвердить состав делегации Южной Осетии для проведения консультаций с Москвой. В нее, помимо президента, вошли спикер парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель Центральной избирательной комиссии Эмилия Гагиева и прочие чиновники.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 31 мая 2022 00:38

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