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Абхазия Информ

АБХАЗСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО МГИМО УЧАСТВОВАЛО В МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ КУХНИ

Новости Вторник, 31 мая 2022 10:28
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АБХАЗСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО МГИМО УЧАСТВОВАЛО В МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ КУХНИ

Сухум. 31 марта 2022. Абхазия-Информ. День международной кухни прошел в МГИМО МИД России при участии Совета молодых дипломатов МИД России, сообщает пресс-служба Посольство Абхазии в Российской Федерации.

Свою культуру представили студенческие землячества из более чем 20 стран.

С приветственным словом выступили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков, представители иностранных дипмиссий, аккредитованных в Москве.

В мероприятии присутствовали и принимали участие послы и представители дипмиссий, представитель Посольства Абхазии в России, второй секретарь Нури Хварцкия, который передал слова приветствия и благодарности руководству вуза за вклад в подготовку квалифицированных кадров для Абхазии.

Руководство МГИМО отметило заслуги председателя союза землячеств МГИМО Энрика Аргун. Абхазское землячество МГИМО на высоком уровне продемонстрировало все богатство абхазской культуры, это песни, танцы и национальная кухня.

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