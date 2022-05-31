СОТРУДНИКИ ГИМС ИЗВЛЕКЛИ ИЗ МОРЯ ПЯТЬ МЕРТВЫХ МАЛЫШЕЙ ДЕЛЬФИНОВ
Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. За последние семь дней сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии извлекли из прибрежных вод в акватории Сухума 5 мертвых малышей дельфинов.
По словам специалистов, они запутываются в расставленных для ловли рыбы сетях, и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода.
10 дельфинов, также затянутых в сети, сотрудникам ГИМС удалось спасти. Сухумчане и гости абхазской столицы, видя запутавшихся в сетях морских млекопитающих, очень часто обращаются к спасателям, которые по мере возможности принимают меры по сохранению жизни этих красивых и благородных животных.
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