СОТРУДНИКИ ГИМС ИЗВЛЕКЛИ ИЗ МОРЯ ПЯТЬ МЕРТВЫХ МАЛЫШЕЙ ДЕЛЬФИНОВ

Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. За последние семь дней сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии извлекли из прибрежных вод в акватории Сухума 5 мертвых малышей дельфинов.

По словам специалистов, они запутываются в расставленных для ловли рыбы сетях, и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода.