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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГИМС ИЗВЛЕКЛИ ИЗ МОРЯ ПЯТЬ МЕРТВЫХ МАЛЫШЕЙ ДЕЛЬФИНОВ

Новости Вторник, 31 мая 2022 22:39
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СОТРУДНИКИ ГИМС ИЗВЛЕКЛИ ИЗ МОРЯ ПЯТЬ МЕРТВЫХ МАЛЫШЕЙ ДЕЛЬФИНОВ

Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. За последние семь дней сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии извлекли из прибрежных вод в акватории Сухума 5 мертвых малышей дельфинов.

По словам специалистов, они запутываются в расставленных для ловли рыбы сетях, и, не имея возможности всплыть, задыхаются от нехватки кислорода.

10 дельфинов, также затянутых в сети, сотрудникам ГИМС удалось спасти. Сухумчане и гости абхазской столицы, видя запутавшихся в сетях морских млекопитающих, очень часто обращаются к спасателям, которые по мере возможности принимают меры по сохранению жизни этих красивых и благородных животных.  

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 31 мая 2022 22:40

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