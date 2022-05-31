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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ, ПОПРОСИМ ГОРОД, ЧТОБЫ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПАНТЕОНА

Новости Вторник, 31 мая 2022 22:44
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ, ПОПРОСИМ ГОРОД, ЧТОБЫ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПАНТЕОНА

Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. О том, как обстоят дела с сухумским пантеоном писателей, государственных и общественных деятелей Абхазии, шла речь на заседании Кабинета министров.

Министр культуры Даур Кове отметил, что на днях силами Администрации Сухума и МУП «Благоустройство» проведена расчистка территории пантеона.  

«Была проведена необходимая уборка. Но проблема пантеона заключается в том, этот объект должен быть закреплен либо за Администрацией города, либо за Министерством культуры. На сегодняшний день этого нет и поэтому, происходят те вещи, которые в принципе не должны происходить», – сказал Кове. 

«Плохо, что мы возвращаемся к вопросу пантеона время от времени. На моей памяти мы четырежды проводили основательные работы в пантеоне. Этим занимался лично Леонид Лакербая с руководством города того времени и многое было приведено в порядок. Как видно, снова это время пришло. Нашлись те, кто позволил себе осквернить могилы, надгробия. Принято решение восстановить надгробия, Минкульт дал соответствующие поручения», – сказал Александр Анкваб. Даур Кове рассказал, что после работ, которые проведены в пантеоне, более или менее все в порядке.

«Естественно, все это требует более тщательного ухода. Многие надгробия повредились после варварского деяния, которое было совершено. Я пригласил художников, мы дали им поручения восстановить надгробия. Нужна круглосуточная охрана, ограда по периметру. Там есть только ворота, а забора по всему периметру нет. Нужен постоянный уход за пантеоном», – отметил Кове. 

Премьер-министр дал поручение конкретно разобраться с вопросом, в чьем ведении находится пантеон.

«Нужно юридически оформить всё это, закрепить объект за одной определенной структурой. В пантеоне нужна охрана. Коль в обществе есть люди, которые могут позволить себе подобное, придется делать так. Доложите через месяц –два, что там изменилось. У нас есть специалисты, которые могут поправить сложившуюся ситуацию. Минфин найдет дополнительные средства. Если  потребуется, попросим город, чтобы взял на себя часть расходов», – подытожил Анкваб.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 31 мая 2022 22:46

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