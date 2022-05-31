ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ СТУДЕНТОВ СУХУМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА
Сухум. 31 мая 2022. Абхазия-Информ. Шелест красивых платьев девушек и букеты цветов создавали праздничное настроение, которое не испортилось даже от привычного выключения электричества прямо перед началом выступления.
Обычно, я сажусь впереди музыкантов, а сегодня занял место в центре зала и впервые увидел, как преподаватели реагируют на игру своих учеников. Это, я вам скажу, зрелище! Нервная волна преподавательской тревоги буквально извивалась скрипичным ключом. Кто-то пытался скрыть свое волнение, хотя это плохо получалось. Кто-то просто не выдерживал и выходил из зала, но чуть позже, под шумок, все-таки возвращался и скромно стоял у входа. Некоторые вообще не пытались сделать безучастный вид и превратились в дирижеров, надеясь, что их указания с помощью музыкальных флюидов дойдут до учеников.
Самое главное, что чувствовалось, – это отсутствие равнодушия. И дело не в том, что чей-то ученик выступит лучше или хуже. Музыка выше этой суеты, и она способна возвысить тех, кто ее по-настоящему любит.
Еще один штрих. Во время исполнения скрипачкой Нелли Сибилевой «Испанского танца» Дэ Фалья, а это очень сложное и быстрое произведение, выключили электричество. Так вот, Нелли и ее концертмейстер Элеонора Окуджава не остановились, более того, испанский дух композиции стал даже еще острее.
Концерт длился около двух часов и получился разнообразным. Прозвучали сочинения Баха, Моцарта, Мендельсона, Шуберта, Сибелиуса, Генделя, Рахманинова, Петрова, Шопена, Итюральдо, а также русские и абхазские народные песни.
Музыкальную радость подарили студенты отделений вокала, специального фортепиано, струнных и духовых инструментов.
Струнное отделение представляли Лиза Логуа, Ульяна Глазкова, Анастасия Берулава, Нелли Сибилева, Анна Медовникова, Мария-Эмилия Терзян-Хагба; отделение специального фортепиано – Адам Габелия, Марина Нармания, Лев Шамба,Соломон Хагба; вокальное отделение – Камила Кварацхелия, Диана Чкадуа, Аляс Абухба, Лана Бармышава, Вячеслав Станкевич, Адгур Лазария; духовое отделение – Ярослав Боряев и Размик Асланян.
Алексей ШАМБА, © АПСНЫПРЕСС
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