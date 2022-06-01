ИТОГИ РАБОТЫ ГТК ЗА МАЙ И ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

По итогам за 5 месяцев 2022 года при плане в размере 800,9 млн. руб. таможенными органами начислено платежей в размере

1 млрд. 53,0 млн. руб

., план за 5 месяцев выполнен на 132%. В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года за 5 месяцев текущего года начислено таможенных платежей на 125,8 млн. руб. больше или на 14% (за 5 мес.2021 года начислено 927,2 млн. руб.).