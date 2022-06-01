ИТОГИ РАБОТЫ ГТК ЗА МАЙ И ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
Новости Среда, 01 июня 2022 11:49
Сухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. По состоянию на 1 июня 2022 года объем начислений таможенных платежей в мае текущего года составил 223 млн. руб., что на 46,1 млн. руб. больше плановых показателей на май. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года сумма начислений платежей увеличилась на 14,8 млн. руб. или на 7,1% (в мае 2021 года начислено 209,0 млн. руб.).
По итогам за 5 месяцев 2022 года при плане в размере 800,9 млн. руб. таможенными органами начислено платежей в размере 1 млрд. 53,0 млн. руб., план за 5 месяцев выполнен на 132%. В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года за 5 месяцев текущего года начислено таможенных платежей на 125,8 млн. руб. больше или на 14% (за 5 мес.2021 года начислено 927,2 млн. руб.).
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