 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГИ РАБОТЫ ГТК ЗА МАЙ И ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Новости Среда, 01 июня 2022 11:49
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГИ РАБОТЫ ГТК ЗА МАЙ И ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Сухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. По состоянию на 1 июня 2022 года объем начислений таможенных платежей в мае текущего года составил 223 млн. руб., что на 46,1 млн. руб. больше плановых показателей на май. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года сумма начислений платежей увеличилась на 14,8 млн. руб.  или на 7,1% (в мае 2021 года начислено 209,0 млн. руб.). 

По итогам за 5 месяцев 2022 года при плане в размере 800,9 млн. руб. таможенными органами начислено платежей в размере 1 млрд. 53,0 млн. руб., план за 5 месяцев выполнен на 132%. В сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года за 5 месяцев текущего года начислено таможенных платежей на 125,8 млн. руб. больше или на 14% (за 5 мес.2021 года начислено 927,2 млн. руб.).

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 01 июня 2022 11:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ДОБРЫЙ КАРТОФЕЛЬ» КАК БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.