КАК БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА

На совещании обсудили вопросы проведения мероприятий по завершению учебного года:

Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. Управлением образования Администрации города Сухум было проведено совещание с директорами школ и представителями родительских комитетов выпускных классов, на совещании присутствовали представители Управления внутренних дел города Сухум.

1. Торжественная линейка «Последний звонок»;

2. Проведение итоговой аттестации в соответствии с графиком;

3. Проведение торжественного вручения аттестатов;

4. Проведение общегородского бала.

Все мероприятия должны быть проведены в соответствии с регламентом школы.

Управление образования Администрации города Сухум и представители Управления внутренних дел города не рекомендуют проведение торжественных вечеров и балов в развлекательных комплексах и ресторанах.

Место и время проведения общегородского бала будет обозначено своевременно приказом Управления образования.