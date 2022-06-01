КАК БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА
Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. Управлением образования Администрации города Сухум было проведено совещание с директорами школ и представителями родительских комитетов выпускных классов, на совещании присутствовали представители Управления внутренних дел города Сухум.
На совещании обсудили вопросы проведения мероприятий по завершению учебного года:
1. Торжественная линейка «Последний звонок»;
2. Проведение итоговой аттестации в соответствии с графиком;
3. Проведение торжественного вручения аттестатов;
4. Проведение общегородского бала.
Все мероприятия должны быть проведены в соответствии с регламентом школы.
Управление образования Администрации города Сухум и представители Управления внутренних дел города не рекомендуют проведение торжественных вечеров и балов в развлекательных комплексах и ресторанах.
Место и время проведения общегородского бала будет обозначено своевременно приказом Управления образования.
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