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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Среда, 01 июня 2022 11:58
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил граждан республики с Международным днем защиты детей.

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Этот замечательный летний праздник напоминает нам об огромной ответственности за наших детей, их будущее.

Поддержка подрастающего поколения, всесторонняя забота о детях являются одними из важнейших задач государства.

Сегодня отдельные слова признательности хотел бы выразить многодетным семьям. Воспитание детей в большой семье – это особенный, кропотливый труд, в тоже время — это безграничное счастье видеть счастливые лица детей, разделять с ними радость первых побед.

Дорогие сограждане, желаю вам благополучия и добра, а юным жителям нашей страны – ярких впечатлений. Пусть это лето принесет вам, дорогие ребята, много радостных событий».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 01 июня 2022 12:01

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