ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил граждан республики с Международным днем защиты детей.
«Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Этот замечательный летний праздник напоминает нам об огромной ответственности за наших детей, их будущее.
Поддержка подрастающего поколения, всесторонняя забота о детях являются одними из важнейших задач государства.
Сегодня отдельные слова признательности хотел бы выразить многодетным семьям. Воспитание детей в большой семье – это особенный, кропотливый труд, в тоже время — это безграничное счастье видеть счастливые лица детей, разделять с ними радость первых побед.
Дорогие сограждане, желаю вам благополучия и добра, а юным жителям нашей страны – ярких впечатлений. Пусть это лето принесет вам, дорогие ребята, много радостных событий».
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