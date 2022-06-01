ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Этот замечательный летний праздник напоминает нам об огромной ответственности за наших детей, их будущее.

Поддержка подрастающего поколения, всесторонняя забота о детях являются одними из важнейших задач государства.

Сегодня отдельные слова признательности хотел бы выразить многодетным семьям. Воспитание детей в большой семье – это особенный, кропотливый труд, в тоже время — это безграничное счастье видеть счастливые лица детей, разделять с ними радость первых побед.

Дорогие сограждане, желаю вам благополучия и добра, а юным жителям нашей страны – ярких впечатлений. Пусть это лето принесет вам, дорогие ребята, много радостных событий».