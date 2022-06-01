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Абхазия Информ

РУСЛАН АКУЦИЯ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУПЕРФИНАЛА ПРОЕКТА «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Новости Среда, 01 июня 2022 12:01
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РУСЛАН АКУЦИЯ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУПЕРФИНАЛА ПРОЕКТА «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. В Москве названы имена победителей суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участниками суперфинала стали 300 управленцев из 56 регионов России и шести иностранных государств – Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ. Всего участие в конкурсе приняло свыше 180 тысяч человек.

Решением Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» из 300 суперфиналистов определены 106 победителей – представители 32 регионов России и трех иностранных государств. Среди них наш соотечественник – заместитель главного врача клинической больницы «РЖД-Медицина» в Краснодаре Руслан Акуция.

С победой в конкурсе его поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Руслан Валериевич принимал участие в направлении «Здравоохранение». Приятно, что выпускник нашего Кубанского медицинского госуниверситета продемонстрировал столь высокий результат. Это далеко не первая победа Руслана Акуция. В прошлом году он также вошел в число лучших участников «Лидеров России». Желаю новых побед и дальнейшего развития», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 июня 2022 12:07

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