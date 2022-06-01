В СТОЛИЦЕ ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. На набережной Махаджиров состоялась легкоатлетическая эстафета учащихся школ города Сухум, а также конкурс рисунков на асфальте.
План других основных мероприятий в Сухуме, посвящённых празднованию Дня защиты детей.
1 – 6 июня 09:00 – открытый теннисный турнир (возрастные категории: до 9 лет, 9 – 10 лет, 11 – 13 лет), теннисные корты, пр. Аиааира.
1 – 2 июня 14:00 - спектакль «Дюймовочка» – Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.
1 июня 16:00 – праздничный концерт с участием воспитанников детских садов. Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.
1 июня 15:00 – праздничная программа с участием учащихся детских школ искусств, детских вокальных групп, хореографических коллективов, аниматоров – Набережная Махаджиров (площадь перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба).
1 июня 17:00 – массовое спортивное мероприятие «Игры детства» (настольные игры: шахматы, шашки, домино, теннис, хоккей, футбол; площадки для боулинга, баскетбола, бадминтона, для игры в резиночки, скакалки и классики, рисования и раскрашивания на асфальте, игр в вышибалы, аквагрим, аниматоры, раздача мыльных пузырей), Набережная Махаджиров (парк у Абхазского государственного театра им. С. Чанба).
1 июня 17:00 – 20:00 – благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель», а также анимационная программа и ярмарка под открытым небом – сеть ресторанов быстрого питания «Абургер» (пр-т Леона, 1).
1 июня 16:00 – детский праздник на платформе «Гума» (мастер-классы, развлекательная программа, выставка детских работ, тематические зоны науки, образовательного центра, искусства, зона традиционной стрельбы из лука, роботозона) платформа Гума, пр. Леона.
1 июня 19:00 – показ мультфильма – платформа Гума, пр. Леона.
Об этом сообщает сайт столицы.
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