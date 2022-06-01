 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022

РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Сухум. 19 мая 2022. Абхазия-Информ. Читательница «Тонкостей туризма» разочаровалась низким уровнем сервиса в Абхазии. Отдохнувшая…
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
апреля 16 2022
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА НАРОДОВ И ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Среда, 01 июня 2022 14:08
Оцените материал
(0 голосов)
В СТОЛИЦЕ ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Cухум. 1 июня 2022. Абхазия-Информ. На набережной Махаджиров состоялась легкоатлетическая эстафета учащихся школ города Сухум, а также конкурс рисунков на асфальте.

План других основных мероприятий в Сухуме, посвящённых празднованию Дня защиты детей.

1 – 6 июня 09:00 – открытый теннисный турнир (возрастные категории: до 9 лет, 9 – 10 лет, 11 – 13 лет), теннисные корты, пр. Аиааира.

1 – 2 июня 14:00 - спектакль «Дюймовочка» – Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

1 июня 16:00 – праздничный концерт с участием воспитанников детских садов. Абхазская государственная филармония им. Р. Гумба.

1 июня 15:00 – праздничная программа с участием учащихся детских школ искусств, детских вокальных групп, хореографических коллективов, аниматоров – Набережная Махаджиров (площадь перед Абхазским государственным театром им. С. Чанба).

1 июня 17:00 – массовое спортивное мероприятие «Игры детства» (настольные игры: шахматы, шашки, домино, теннис, хоккей, футбол; площадки для боулинга, баскетбола, бадминтона, для игры в резиночки, скакалки и классики, рисования и раскрашивания на асфальте, игр в вышибалы, аквагрим, аниматоры, раздача мыльных пузырей),  Набережная Махаджиров (парк у Абхазского государственного театра им. С. Чанба).

1 июня 17:00 – 20:00 – благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель», а также анимационная программа и ярмарка под открытым небом – сеть ресторанов быстрого питания «Абургер» (пр-т Леона, 1).

1 июня 16:00 – детский праздник на платформе «Гума» (мастер-классы, развлекательная программа, выставка детских работ, тематические зоны науки, образовательного центра, искусства, зона традиционной стрельбы из лука, роботозона) платформа Гума, пр. Леона.

1 июня 19:00 – показ мультфильма – платформа Гума, пр. Леона.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 01 июня 2022 14:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСЛАН АКУЦИЯ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУПЕРФИНАЛА ПРОЕКТА «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.